إسبانيا – حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت امس المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي استضافها ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

وسيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللقاء وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص التي كان أخطرها انفراد ألفارو موراتا بالحارس السويدي في الدقيقة الـ38.

وبهذا التعادل، جمع كل من المنتخبين نقطة واحدة خلف المنتخب السلوفاكي الذي يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعد فوزه في وقت سابق اليوم على نظيره البولندي بنتيجة 2-1.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT

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