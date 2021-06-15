الدوحة – أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب عن جاهزية استاد خليفة الدولي، واستاد جاسم بن حمد بنادي السد، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها نهاية العام الجاري.

وتتنافس في التصفيات المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات سبع مباريات في الفترة بين 19 و25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يوميا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في استاد خليفة الدولي، تليها في 20 يونيو مباراة تجمع بين عمان والصومال في استاد جاسم بن حمد، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو في استاد خليفة الدولي.

ويشهد استاد جاسم بن حمد يوم 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في استاد خليفة الدولي، ويجمع استاد جاسم بن حمد في 24 يونيو بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها استاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

وستنضم المنتخبات السبع المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

المصدر: qatar2022.qa

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