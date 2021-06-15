ليبيا – وصف المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري دخول وزير الدفاع التركي إلى طرابلس دون تنسيق مع الدولة الليبية بأنه انتهاك للدولة، متسائلًا: “أين المجتمع الدولي من هذا الانتهاك؟”.

المسماري قال في مؤتمر صحفي أمس الإثنين: إن الجيش يقاتل من أجل السلام ولإجراء الانتخابات في موعدها ليختار الليبيون من يحكمهم.

وندد المسماري بما يقوله “الإخوان والمعادون للجيش الوطني” عن رغبة الجيش بعسكرة الدولة، قائلًا: من يطالبون برفض عسكرة الدولة ماذا يقولون في دخول وزير الدفاع التركي إلى البلاد دون التنسيق مع الدولة؟

وتساءل المسماري “أين المجلس الرئاسي وحكومة الستة أشهر؟ أين مؤسسات المجتمع المدني؟ أين النشطاء السياسيون من هذا الإجراء التركي التعسفي؟ حقيقة هذه ما بعدها جريمة، يتم إخراج جميع الليبيين من قاعدة معتيقة، تسيطر القوات التركية سيطرة كاملة على القاعدة، يدخل وزير دفاعهم ويضرب الباب بحذائه العفن ويقوم بالدخول غصبًا عنهم وعن كل ليبي موجود في القاعدة، ويعقد اجتماعاته على أعلى المستويات مع الضباط الأتراك”.

وأضاف: “من كان مع أكار في الطائرة؟ هل كان معه أحد قادة تنظيم القاعدة؟ وهل كان معه تكفيريون مطلوبون دوليًا؟ هل كان معه سلاح محرم دوليًا؟ هل معه تعليمات وأوامر نقلها للأتراك لإفساد العرس الليبي القادم في 24 ديسمبر، عن طريق إشاعاتهم وتسريباتهم عن طريق أعوانهم؟”.

كما تابع: “نحن نشاهد كلما اقتربنا من 24 ديسمبر أنهم يضخون شائعات أن حفتر سيتحرك وأن هناك هجومًا للجيش على طرابلس، حتى يبيحوا لأنفسهم إنزال المزيد من القوات على الأرض ومزيد من المعدات العسكرية والمرتزقة”.

وبشأن منصب وزير الدفاع، طلب المسماري تبريرًا واضحًا من رئيس الحكومة، بالقول: “من هو وزير الدفاع؟ إذا كان هو شخصيًا وزير الدفاع نريد كتابًا رسمي منه أنه هو وزير الدفاع، وحتى يصلنا كتاب رسمي نعتبر أن وزارة الدفاع شاغرة”.

وأشار إلى أن “الفريق أول الركن عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة منذ 2014 بعد حصوله على 136 صوتًا في البرلمان، وحتى عبد الحميد الدبيبة لم يتحصل على هذا العدد من الأصوات. فكيف إذن يتعامل الدبيبة مع محمد الحداد كرئيس للأركان وبأي حجة؟”، على حد تعبيره.

وحذر المسماري من قرب حدوث عملية إرهابية في منطقة الجنوب الغربي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نجحت في تحويل هذه المجموعات من مجموعات تضم العشرات أو المئات إلى ذئاب وقطعان منفردة تجوب الصحراء.

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