ليبيا – في إطار بناء القدرات الدبلوماسية وإعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على قيادة العمل الدبلوماسي التقت أمس الإثنين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ثلة من متفوقي الدفعة 16 من خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية، وفي مستهل اللقاء تقدمت بالتهنئة للخريجين المتفوقين.

المنقوش عبرت بحسب المكتب الإعلامي التابع الوزارة عن شكرها وتقديرها لأسرة المعهد من أساتذة وخبراء على جهودهم المخلصة في إعداد كوادر ذات كفاءة عالية، موضحة أنه بعد مرور 100 يوم على توليها الوزارة أدركت أهمية إقحام هؤلاء الشباب في العمل الدبلوماسي لضخ دماء جديدة برؤية جديدة تتولى قيادة الوزارة في المرحلة القادمة.

وتناول الحوار بين المنقوش والخريجين العديد من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أن من أهم أولويات الوزارة هي المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن، من خلال حث الدول الشقيقة والصديقة على إعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها بالعاصمة طرابلس والمدن الأخرى، لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرات من داخل ليبيا، إلى جانب فتح الأجواء للرحلات الجوية من ليبيا وإليها، وأضافت أن هناك خطة لفتح الأجواء بين ليبيا وكل من مالطا وإيطاليا خلال الشهرين القادمين.

وكشفت أن هناك جهودًا تبذل لتطوير وتنظيم عمل الوزارة، من خلال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإدارة، مثل الأرشفة الإلكترونية لمكافحة الفساد وتقليص البعثات الليبية في الخارج وعدد العاملين بها، والالتزام بتطبيق القانون الدبلوماسي على كل موظفي الوزارة خصوصا رؤساء البعثات من سفراء وقائمين بالأعمال وقناصل.

وتطرقت الوزيرة إلى الملف الخارجي، حيث أكدت أن سيادة ليبيا فوق كل اعتبار، وأن وزارة الخارجية تقف على مسافة واحدة من كل الدول وتتعامل معها بما يخدم مصلحة ليبيا.

كما بيّنت أنها قامت بعدة زيارات لعدد من الدول، وستكون لها زيارات مماثلة لدول أخرى لتوضيح الرؤية الليبية لدعم الاستقرار في البلاد وتحشيد الدعم لهذه الرؤية لعرضها على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري، وحث الدول المشاركة على تبني الرؤية الليبية بعد غيابها عن مؤتمر برلين 1 بداية العام المنصرم.

هذا وحضر اللقاء وزير الشباب وهو أحد خريجي هذه الدفعة، وأكد في مداخلة له على أهمية إقحام الشباب في كافة المجالات، وأن وزارة الشباب أيضًا واضعة نصب أعينها تأهيل الشباب لقيادة المرحلة القادمة.

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