الإرجنتين – أعترف قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بالتقصير هو وزملائه من خلال تصريحات أدلى بها عقب تعادلهم المخيب للآمال مع منتخب تشيلي، في افتتاح مشوارهم ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وجاء في تصريحات لميسي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر “تويتر”: “مباراة الليلة كانت معقدة، لقد افتقرنا إلى الهدوء والسيطرة على الكرة، ولعبنا بشكل أسرع، كان علينا اللعب بإيقاع أكبر، ركلة جزاء تشيلي غيرت المباراة”.

وأوضح: “لقد تعاملوا (التشيليون) مع الكرة بشكل أفضل بعد هدفهم، ونحن لم نستحوذ كثيرا، وتعقدت الأمور والمباراة، لا أعرف إذا كانت ركلة الجزاء صحيحة أم لا، لم أر ما حدث”.

وعندما سُئل عن رأيه تجاه فوزه بجائزة رجل المباراة، أجاب ميسي: “كان الأهم هو تحقيق الفوز، الفوز في بداية البطولة هو أمر مهم، علينا التركيز فيما هو قادم”.

وسجل ميسي هدف التقدم لصالح منتخب “راقصي التانغو” في الدقيقة 33، قبل أن تتعادل تشيلي بهدف في الدقيقة 57، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية.

المصدر: “وكالات”

Share and Enjoy ! 0 Shares