بعد نزاع دام 17 عاما.. بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق حول خلاف تجاري

بعد نزاع دام 17 عاما.. بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق حول خلاف تجاري

بروكسل – اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على هدنة لمدة 5 سنوات حول نزاع تجاري استمر مدة 17 عاما بشأن الدعم الحكومي لشركتي “إيرباص” و”بوينغ”، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة أن الخلاف التجاري بين الحلفاء أدى إلى فرض رسوم جمركية على بضائع وسلع بقيمة 11.5 مليار دولار من صادرات كل من الجانبين.

وأمضت المفوضية الأوروبية ليلة الاثنين في مناقشة الاتفاقية مع الدول الأعضاء لإنجاز صفقة بهذا الشأن، قبل القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل، التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المداولات. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق الثلاثاء.

ويطوي الاتفاق التاريخي (الهدنة) الصفحة على صراع رئيسي في الحرب التجارية للرئيس السابق دونالد ترمب، ويمهد الطريق لعصر جديد من التعاون عبر الأطلسي بشأن المساعدات الحكومية للشركات، في وقت تتنافس الصين على إزاحة الاحتكار الثنائي للطائرات المدنية بين “بوينغ” و”إيرباص”. وتعهد الحلفاء بإنهاء نزاع منفصل حول الصلب والألمنيوم، في علامة على إحراز تقدم في إعادة تحديد العلاقات التجارية، في ظل إدارة بايدن.

والرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على مراحل بدءا من 2019 بعد أن حققت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتصارات جزئية في منظمة التجارة العالمية بشأن مزاعم بدعم غير عادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية “بوينغ” والأوروبية “إيرباص”.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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