الصين – دعت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حلف الناتو للكف عن المبالغة في “نظرية التهديد الصيني” بعد أن حذر قادة الناتو من أن الصين تمثل “تحديا”.

وتأتي الدعوة الصينية ردا على تصريح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أمس الاثنين، بأن أن الصين باتت تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا وسياسيا.

وقال ستولتنبرغ، إن البيان الختامي لقمة الحلف المنعقدة في بروكسل، سيعزز استراتيجية جديدة تجاه بكين.

وفي وقت سابق دانت سفارة الصين في لندن، البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع، ووصفته بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبلادها، وحثت المجموعة على الكف عن تشويه صورة الصين.

المصدر: RT + رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares