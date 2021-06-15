ليبيا- عقد تكتل إحياء ليبيا اجتماعًا مع التكتل المدني الديموقراطي في إطار تنسيقي لدعم ومساندة إقامة كافة الاستحقاقات المهمة القادمة.

بيان صحفي صادر عن رئيس تكتل احياء ليبيا عارف النايض طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع أتى على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذي سيعقد في مدينة بنغازي، للتأكيد على أهمية تنظيم استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان: إن الاجتماع ركز على تطوير التعاون بين التكتلين من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة، التي تهدف لرفع كفاءة العاملين فيهما، والعمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق الأزمة والانتقال نحو شرعيّة منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم.

واختتم البيان بالإشارة إلى سعي التكتلين للعمل من أجل معالجة الاختناقات التي تحاصر المواطن، نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي الراهنة.

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