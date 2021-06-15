ليبيا – أقر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك ساليفان” بوقوع الرئيس الأميركي في فخ الخلط بين تطورات الأوضاع الجارية في كل من سوريا وليبيا.

“ساليفان” أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن بايدن كان يقصد سوريا في إيجاز قدمه للصحفيين في ختام مشاركته في قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى التي احتضنتها بريطانيا، وفيه قال: “تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا على سبيل المثال في ليبيا”.

وأضاف بايدن قائلًا: “نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مشاكل حقيقية”، وهو ما ينطبق على أزمة سوريا وليس الأزمة الليبية وهو ما جعل الرئيس الأميركي محل انتقادات واسعة.

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