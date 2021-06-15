ليبيا – جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده الرافض لوجود القوات التركية على الأراضي الليبية المنسجم مع رؤية المجتمع الدولي بالخصوص.

شكري أوضح في مقابلة إعلامية أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية تابعت صحيفة المرصد ما يخص ليبيا منها أن مجلس الأمن الدولي طالب بخروج كل القوات الأجنبية من البلاد، مشيرًا إلى أن مسار برلين 1 و2 يؤكد على هذا الأمر، وأن مصر لا تقبل بهذا الوجود العسكري الخارجي في دولة عربية جارة.

وأضاف شكري: إن هذا التمدد الأجنبي غير مبرر، وإن جلب المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية سياسة غير مقبولة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التحرك بجدية لإخراج هؤلاء وتحمل مسؤولية جلبهم إلى ليبيا التي استعادت مصر مؤخرًا تمثيلها الديبلوماسي فيها؛ لأنها داعمة لخيارات الشعب الليبي.

وبين شكري أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي يحظيان بتأييد دولي وأممي، وأن بلاده ساعية لإقامة قنوات حوار تيسر الوصول إلى توافق وتفاهمات ليبية، من أجل استعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على استقلالها ومقدرات الشعب الليبي تمهيدًا لانتهاء المرحلة الانتقالية الحالية.

وأشار شكري إلى ضرورة إنهاء هذه المرحلة بالانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل وأن مصر تسعى لمعاونة الليبيين لبلوغ هذا الاستحقاق.

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