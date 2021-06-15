ليبيا – استقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق عددًا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وهم وزير النفط والغاز محمد محمد عون، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير التخطيط فاخر أبو فرنة.

الحاضرون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز ترتيبات اعتماد ميزانية الدولة.

بدوره، أوضح وزير النفط الأهمية البالغة لاعتماد ميزانية كافية لقطاع النفط حيث أنه المصدر شبه الوحيد للدخل، ولحاجة قطاع النفط الملحة لعمليات الصيانة والتطوير وبرامج التأهيل.

كما طلب الوزير اعتماد الزيادة في مرتبات قطاع النفط التي صدر قرار باقرارها في سنة 2013م بزيادة قدرها 67%، والتي تعد حقًا مشروعًا للعالمين بقطاع النفط، حيث أبدى المستشار صالح تفهمًا لهذا الطلب، خاصة من الناحية القانونية.

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