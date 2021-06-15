مصر – احتفل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ29، مع عدد من أصدقائه ومنهم زميله في منتخب مصر أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

وظهر صلاح في فيديو نشره كوكا عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع “إنستغرام”، وهو يجلس فى أحد الأماكن العامة، حيث يقضي إجازته الصيفية حاليا في مصر، خلال احتفال أصدقائه به.

وحرص فريق ليفربول على مشاركة نجمه المصري الاحتفال بعيد ميلاده ونشر الحساب الرسمي للريدز على “تويتر” فيديو لأجمل أهداف “الفرعون” مع “الريدز” خلال 4 مواسم قضاها في أنفيلد منذ قدومه من روما صيف 2017.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عبر موقع “تويتر”، صورة لمحمد صلاح مصحوبة بتعليق :”قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لديهم لوحة جدارية تزين تايمز سكوير.. قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لهم تأثيرا فلكيا على ناديهم وبلدهم كما هو الحال مع صلاح.. عيد ميلاد سعيد 29 للملك المصري”.

وولد صلاح في 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بمصر.

وخاض صلاح 454 مباراة خلال مسيرته مع جميع الأندية التي ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي مع فريق بازل السويسري، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

المصدر:RT

Share and Enjoy ! 0 Shares