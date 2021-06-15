روسيا – أكد ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب منتخب روسيا، إن فريقه استحق التعرض لانتقادات، بعد العرض المتواضع أمام بلجيكا في مباراته الأولى ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

لكن مدرب روسيا أكد أن الاستعدادات تسير بشكل جيد قبل مواجهة فنلندا المقبلة.

وخسرت روسيا 3-0 أمام بلجيكا يوم السبت على أرضها في ملعب سان بطرسبرغ، وتعرض المنتخب لانتقادات حادة من المشجعين والمراقبين الرياضيين.

وأوضحت المباراة الفارق الضخم في المهارة والموهبة بين الفريقين، لصالح بلجيكا صاحبة المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي “الفيفا”.

وعانى خط دفاع روسيا تحت الضغط أمام هجوم بلجيكا القوي، ليثير الشكوك حول آمال الفريق في اجتياز منافسات دور المجموعات لأول مرة منذ 2008 ، مع اللعب في المجموعة الثانية مع فنلندا والدنمارك أيضا.

وقال تشيرتشيسوف للصحفيين قبل يوم واحد من مواجهة روسيا القادمة على أرضها في سان بطرسبورغ أمام فنلندا: “الانتقادات مستحقة”.

وأضاف “لقد تعافينا من المباراة الأولى. الآن نحن نستعد بشكل مختلف”.

وتشارك فنلندا في بطولة كبرى لأول مرة، وفازت في الجولة الافتتاحية 1-0 على الدنمارك في مباراة انصب التركيز فيها على إصابة صانع اللعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، وفقدان وعيه داخل الملعب.

وقال تشيرتشيسوف “فنلندا ليست سهلة، ولقد أظهرت ذلك بالفعل”.

وتعرض يوري جيركوف، الظهير الأيسر لمنتخب روسيا لإصابة في الفخذ أمام بلجيكا، وأكد تشيرتشيسوف أن اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ 38 في أغسطس لن يتمكن من استكمال منافسات البطولة.

المصدر: :”رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares