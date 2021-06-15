مدعية الجنائية الدولية ترى في عهد بايدن “إعادة ضبط” للعلاقات مع واشنطن

مدعية الجنائية الدولية ترى في عهد بايدن “إعادة ضبط” للعلاقات مع واشنطن

الولايات المتحدة – أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن علاقة المحكمة بالولايات المتحدة تمر “بإعادة ضبط” في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” عشية مغادرة منصبها بعد انتهاء ولاية استمرت تسع سنوات ككبيرة المدعين في المحكمة، قالت بنسودا: “نحن في مكان أكثر مساعدة الآن لأن إدارة بايدن قررت رفع العقوبات (التي فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب)، ونحن والإدارة نعمل على نوع ما من إعادة الضبط للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والإدارة الأمريكية”.

وتعليقا على فرض العقوبات الأمريكية عليها، أضافت: “أعتقد فعلا أنها كانت خاطئة. حقيقة، لقد تم تجاوز خط أحمر هنا”.

وكانت إدارة ترامب فرضت العقوبات على بنسودا لمضيها قدما في تحقيقات مع الولايات المتحدة وحلفائها، وأبرزهم إسرائيل، في جرائم حرب محتملة.

وفرض على بنسودا حظر سفر في مارس 2019، وبعدها بثمانية عشر شهرا، جمدت أصولها في الولايات المتحدة.

ويتولى خليفتها المحامي البريطاني كريم خان المنصب الأربعاء.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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