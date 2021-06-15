مصر – أكد مصدران أمنيان في مصر، امس إنه تم منع رجل الأعمال المصري، أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.

وأضاف أحد المصدرين، مشترطا عدم نشر اسمه: “تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله”.

وقال المصدر الآخر لرويترز إن سلطات مطار القاهرة منعت هيكل مساء الأحد من السفر بطائرة خاصة إلى السودان “بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف”.

ولم ترد شركة القلعة للاستشارات المالية، وهي من كبرى شركات الاستثمار في مصر، على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع النيابة العامة لمعرفة سبب منع هيكل من السفر.

المصدر: رويترز

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