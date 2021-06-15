ليبيا – نشرت منظمة السلام العالمي التي تتخذ من كندا مقرًا لها تقريرًا تحليليًا عن وقف إطلاق النار في ليبيا المستمر منذ الموافقة عليه في الـ23 من أكتوبر الماضي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن وقف إطلاق النار في ليبيا كان من المفترض أن يتم تعضيده بإجراءات أخرى على رأسها إعادة فتح الطريق الساحلي وطرد المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لتمكين البلاد من التفرغ لمواجهة الإرهابيين الساعين لتقويض استقرارها.

وأضاف التقرير: إن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل يمثل خطوة حاسمة لتوجيه السياسة والتقدم المحرز من خلال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يحتم مضاعفة جميع الأطراف جهودها للالتزام بعملية السلام والحفاظ عليها.

وأوضح التقرير أن النجاح المتحقق بفضل وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل نموذجًا لمدى أهمية المشاركة في صنع القرار متعدد الأطراف والإجراءات غير العنيفة لتحقيق السلام والترويج لاتفاقات ومعاهدات والانخراط فيها، ما يعني إنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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