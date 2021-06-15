ليبيا – اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بوفد من اعضاء مجلس النواب، وهم فاطمة الصويعي وعلي كشير وأحلام اللافي.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة عدة مواضيع، كان من أبرزها موضوع محطة كهرباء أوباري وخيارات الوقود المناسب، وكذلك أهمية الدخول وبقوة في استخدام الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، والاستفادة من النفط لدعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة.

وبحث المجتمعون أهمية تنفيذ مشروع إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة النفطي، لتوفير غاز الطهي وحل هذا المختنق بشكل جدري في منطقة الجنوب، وتم مناقشة عدة مواضيع أخرى متعلقة بنشاط المؤسسة وتمس حياة المواطن بشكل مباشر، ومنها أهمية ضمان استمرار تدفق المحروقات.

وتم التطرق أيضًا الى إطلاق برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب لاستيعاب المبادرين من الشباب وخلق فرص العمل ومواضيع أخرى لتحفيز القطاع الخاص.

وعلق صنع الله في هذا الصدد قائلًا: “ان ليبيا تتمتع بميزات عدة تساعدها لاحتلال مركز متقدم بين دول العالم في استخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديدًا، حيث تتمتع ليبيا بنسبة سطوع عالية على مدار السنة، وكذلك الاستفادة من علاقة الشراكة المميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات الطاقة الكبرى مثل شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وربسول الإسبانية، وما تملكه هذه الشركات من قدرة وخبرة واسعة في مجال الطاقات المتجددة، وإمكانية تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية”.

وتابع: “ويكون هذا في إطار استثماري وشراكة بين هذه الشركات والمؤسسة أو مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بأمور الطاقة، وتنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون نقلة نوعية في مجال الطاقة وداعم كبير للاقتصاد الوطني”.

كما شدد على أهمية هذا التوجه من الناحية البيئية أيضًا ومواكبة الجهود الدولية للتقليل من الانبعاثات، وخاصة بعد توقيع ليبيا مؤخرًا على اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف رئيس المؤسسة: “فيما يتعلق بموضوع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة أن هذا المشروع تمت دراسته من قبل المؤسسة ويحتاج فقط للتمويل من قبل الدولة للشروع في التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز 18 شهرًا فقط، مع اشتراط توفر الظروف الأمنية المناسبة المشجعة لقدوم الشركات والمقاولين للعمل بالمنطقة”.

وصرح مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بأن المؤسسة وتحت مظلة برامج التنمية المستدامة ستطلق برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب، وستكون البداية بإطلاق معرض المشروعات الصغرى المتوسطة في منطقة الجنوب، مع بداية شهر سبتمبر والذي ستتاح فيه الفرصة لكافة المبادرين من الشباب لتقديم مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم، من خلال برامج تدريبية مكثفة توفر فرص النجاح لمشاريعهم الخاصة، وستكون هناك جوائز مشجعة ومحفزة للتراتيب الأولى.

ولفت إلى أن مثل هذه البرامج تخلق فرص حقيقية للتنمية المكانية، وهو ما سيخفف العبء على القطاع العام بالبلاد، ويحقق توازنًا اقتصاديًا تحتاج إليه ليبيا اكثر من أي وقت مضى.

وتقدم أعضاء مجلس النواب بالجنوب بالثناء والشكر الجزيل لرئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله على دوره البارز في إدارة قطاع النفط طيلة السنوات الماضية، رغم صعوبة المرحلة في الحفاظ على وحدة وتماسك قطاع النفط، مؤكدين على وقوفهم ومساندتهم للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة.

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