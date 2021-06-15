الدوحة – دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد، لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة.

وخلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب هناك، وأكد حسين “حرص العراق على تعزيز التشاور مع مصر، إيمانا بالدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة”.

ولفت إلى “أهمية عقد القمة الثلاثية بين العراق، مصر والأردن”، داعيا إلى “عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة”.

وبحث اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، والحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات.

كما بحث الجانبان آخر التطورات بالمنطقة، و”ضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، والعمل باتجاه حلحلة المشاكل، والأزمات من خلال اعتماد الحوار، وعدم التصعيد لأنه لا يخدم المنطقة”.

وشدد الجانبان على “أهمية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهم البلدين”.

المصدر: RT

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