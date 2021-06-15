ليبيا – مواصةً لسلسلة الاجتماعات المهمة التي يعقدها وزير الداخلية من أجل متابعة سير عمل كافة مكونات الوزارة، حتى تضطلع بدورها المناط بها، اجتمع العميد خالد التيجاني بمدير الادارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الاإعلامي التابع للوزارة آخر التطورات الأمنية بمدينة العجيلات، بعد أن تم تكليف قوة من إدارة العمليات بإمرة العقيد عبد الله الشاوش رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالتمركز بها، لحفظ الأمن ونشر الطمأنينة داخلها.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة خطوات فورية ومهمة لحفظ الأمن في المدينة، وعلى رأسها إنشاء تمركزات أمنية وتسيير دوريات داخل المدينة بشكل مستمر.

كما تم التأكيد على متابعة دعم الجهود الامنية المبذولة بقوة من الإدارة العامة للدعم المركزي والجهات التابعة لوزارة الداخلية.

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