إسبانيا – أفاد تقرير صحفي إسباني، امس بأن اليوم قد يكون حاسمًا في مصير النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة.

وبنتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وهو ما يزعج النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستلتقي، اليوم، مع وكيل ديمبلي، لسؤاله عن خطط الجناح الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأشارت “موندو ديبورتيفو”، إلى أن برشلونة سيقترح عليه بيعه هذا الصيف، أو دخوله ضمن صفقة تبادلية.

وأوضحت أن الوجهة التي يفكر بها برشلونة هي مانشستر سيتي، الذي أبدى اهتمامه بديمبلي وسيرجي روبرتو، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على أثرها برناردو سيلفا وجواو كانسيلو إلى كامب نو.

ومع ذلك، فإن العقبة التي تواجه الصفقة، هي موقف عثمان ديمبلي نفسه، الذي لم يُظهر حتى الآن اهتمامه بالرحيل أو حتى تجديد عقده.

في الوقت ذاته، فإن برشلونة حريص على غلق هذا الملف قبل فترة كافية من إغلاق باب الانتقالات، لضمان حرية التصرف في اللاعب.

واختتمت الصحيفة، بالإشارة إلى أن مخاوف برشلونة تتمثل في أن يكون ديمبلي اتفاق بالفعل مع نادٍ آخر على الانتقال له مجانًا في الصيف المقبل.

وكالات

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