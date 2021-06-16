ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بطولة كوبا أمريكا إلى 52 إصابة

البرازيل – أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 52، بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقالت الوزارة إن الزيادة من إجمالي 41 حالة في وقت سابق تشمل عمالا تم توظيفهم للبطولة.

وكان من بين الحالات المصابة الـ41، 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

وتحتضن البرازيل البطولة القارية بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

وباتت البرازيل المضيف الطارئ للبطولة القارية المكونة من 10 فرق بالرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بفيروس كورونا في العالم، بما يقرب من 490 ألف وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن إجراء 3045 اختبارا ضمن البطولة.

المصدر: أ ب

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