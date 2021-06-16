التضخم السنوي في السعودية يرتفع 5.7 بالمئة في مايو

التضخم السنوي في السعودية يرتفع 5.7 بالمئة في مايو

السعودية – ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال مايو/ أيار الماضي 5.7 بالمئة، بأعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2021، حينما سجل الرقم نفسه.

وارتفع التضخم في السعودية خلال مايو الماضي للشهر الـ 17 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، ومن ثم بدأ الارتفاع.

وخلال أبريل/ نيسان 2021، صعدت نسبة التضخم السنوي في المملكة 5.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، الثلاثاء، ارتفاع التضخم 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بأبريل.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بصعود أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي.

واعتبارا من يوليو/ تموز 2020، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات فيروس كورونا.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في المملكة، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.

الأناضول

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