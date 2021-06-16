ليبيا – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته وبصفة عاجلة لوزارة الصحة لإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل، لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة.

وجاء ذلك بناءً على استجابة للكتاب العاجل لعميد بلدية الشويرف بتاريخ أمس الأول الرابع عشر من يونيو الجاري، بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار وباء كورونا.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار عمل الحكومة على توفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي، وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية.

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