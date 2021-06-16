السعودية – أعلنت السعودية عن دعمها للمغرب في إيجاد “حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية” بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجاء ذلك في كلمة مندوب السعودية أمام “لجنة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” المنعقدة امس.
وأعرب ممثل السعودية عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المغرب إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”، داعيا إلى “الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد”.
وجدد التأكيد على “دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وأضاف أن المملكة السعودية “تجدد تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات”، معربا عن رفض “أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني”.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية