السفارة الروسية في عمان: الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من كورونا بـ “سبوتنيك V”

السفارة الروسية في عمان: الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من كورونا بـ “سبوتنيك V”

الأردن – أعلنت السفارة الروسية لدى العاصمة الأردنية عمان، امس أن الأردن يستقبل السياح الروس المحصنين من مرض “كوفيد-19” بلقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وأكدت السفارة لوكالة “تاس” الروسية أنه إذا كان لدى السائح شهادة توثق تلقيه اللقاح، فسلطات المملكة لا تطالبه بالخضوع لفحص PCR الثاني للكشف عن كورونا، بعد هبوط طائرته في مطار عمان.

ويوم الأحد الماضي أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن بلاده وصلت إلى “مرحلة التعافي” من جائحة فيروس كورونا، وسط تراجع عدد الإصابات وتوسيع حملة التطعيم ضد الفيروس.

المصدر: “تاس”

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