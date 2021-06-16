البحرين – تأهل منتخب العراق إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، رغم خسارته أمام منتخب إيران بهدف دون رد في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة.

ويدين المنتخب الإيراني بالفضل في الفوز لنجمه سردار أزمون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ35.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني إلى التصفيات الحاسمة متصدرا للمجموعة الثالثة، فيما تأهل العراق ضمن أفضل الثواني بـ11 نقطة، بعد شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

ويتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ” 2022″، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني .

المصدر: RT

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