ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي أنه لم يتم التصويت على الميزانية في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء.

الفطيسي وفي تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أشار إلى أن هناك فريقًا وزاريًا يتكون من عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قد حضر لطبرق، وناقش مع لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الملاحظات التي وضعتها اللجنة والأعضاء على مقترح الميزانية، ولكن لم يتم عرض الميزانية بجلسة أمس الثلاثاء.

وكشف النائب أن هذه المقترحات كان من المفترض أن تُعرض في اجتماع المجلس للتصويت عليها؛ حيث أن هذا البند أُجّل البث فيه أكثر من مرة، بالرغم من أن قانون الميزانية من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب، وهناك استحقاقات مهمة مرتبطة بها، وأهمها إجراء الانتخابات في وقتها ديسمبر القادم.

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