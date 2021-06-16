ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن مجلس النواب لم يهيأ له المناخ الفعلي ليقوم بعمله ومهامه المطلوبه منه، مشيرًا إلى أن المجلس لم يمارس طوال الـ 6 سنوات دوره الحقيقي، بل ورث انقسامًا وحروبًا.

الفقيه اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب حاليًا في أفضل أوقاته مقارنة بالسابق، معربًا عن أمله في أن يخرج ليبيا من المأزق الراهن.

وأكد على أنه لحل الأزمة الحالية يجب أن يعمل مجلس النواب بجدية وبحضور الأعضاء، بالإضافة لأهمية دعمه من كافة الأطراف، معتقدًا أن المعرقل لانتخابات 24 ديسمبر سيكون المجتمع الدولي قبل أن يكون الليبيين.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ الحكومة مستمرة بالصرف 1/12 ولم تعر المجلس انتباهًا، ولا يمكن بالتالي النظر بجدية للمشروع كما هو عليه وتقديمه للتصويت داخل المجلس، هل دعى أن يتم النظر في مشروع القانون والتصويت عليه واعتماده ليتم تكبيل الحكومة ومراقبتها وفق الأسس المتعارف عليها معلوماتيًا؟

ج/ الحكومة للأسف لم تقدم ميزانية بالمعنى الصحيح؛ لأنها كانت ميزانية معدة من حكومة السراج وتم إضافة بعض المواد إليها ووضع رقم كبير جدًا ما يزيد عن 100 مليار، وهذا رقم غير مقبول لحكومة مؤقتة مدتها أشهر ومهمتها الرئيسة تهيئة الظروف للانتخابات لا صناعة مشاريع وتنمية، الآن أتت الميزانية وشاركت في مناقشات فيها وتم وضع تخفيض لها، للأسف الحكومة ردت الميزانية بنفس الأرقام كنوع من المناكفة ونوع أن مجلس النواب هو المعرقل.

حاليًا وصل النواب في عمومهم لرأي وسط بين رأيين أراهما جانبا الصواب، الرأي الأول جانب الصواب هو اعتماد الميزانية كما هي وأن رقمها ضعيف مقارنة بسعر الدولار، وهذا فيه مغالطات لأن ما يزيد عن نصف الميزانية ليس له علاقة بالدولار، وأولها المرتبات 34 مليارًا، وهي ليست فقط مرتبات، بل بعض الإعاشة والمصروفات، البند الثاني هو بند التسييرية، الحكومة أعدت 12 مليارًا لأمور تسييريه لا تقبل لمدة أشهر، هل خلال 8 أشهر ستصرف 12 مليارًا؟ ما هي الأمور التسيرية؟ هذه فيها مغالطة والآن النواب بعد عدة جلسات قرروا تخفيض الرقم لـ 9 و 8 مليار ويعتمد بهذه الكيفية.

البند الثالث هو ما يزيد عن 22 مليارًا، لا يمكن بهذه الطريقة أن توضع في سلة واحدة ونترك الحكومة تعبث، كان الرد من النواب أن يتم تبويب الرقم ويفصل ليتم فيه العدل بين المناطق ويكون قابلًا للتنفيذ وليس مهلهلًا لا يعرف أين يصرف.

البند الرابع وهو الدعم رغم أنه 20 مليارًا، لكننا رأينا هذا الأمر بحكم الظروف وسعر الدولار يقبل كما هو، البند الخامس يتكلم الدبيبة أنه صرف بالكامل وهذا تجاوز ونوع من المغالطات وتحميل مجلس النواب أنه لم يعتمد الميزانية، لا يمكن أن يصرف هذا البند، وكان قرار النواب أن يحذف البند وفي حال احتياج الحكومة لأي مبلغ للطوارئ يتم مطالبة مجلس النواب، ويتم النظر فيه واعتماده في أقرب فرصة.

الرأي الصائب بين اعتمادها ورفضها هو أن يكون هناك جلسة غدًا أو بعد غد لاعتماد الميزانية بالتعديلات التي وضعها مجلس النواب، وإلزام الحكومة لأمرين، الأول أنها تنقص حجم الفساد المستشري جدًا، الآن وربما حاليًا لا يقبل من بعض الناس المتعطشين والمتعاطفين؛ لأن الحكومة ستقدم خدمات كبيرة جدًا، ولا بد ألا نترك الحكومة تصرف من البنود التي يعلمها الكثيرون، ولديها أموال تستطيع أن تصرف منها الاتصالات والشركات وأمور كثيرة تستطيع أن تصرف منها، ولا بد أن تقنن.

س/ الصور التي تخرج من قاعة المجلس في طبرق تشير إلى أن هناك خلافًا كبيرًا بين أعضاء المجلس بشأن مشروع الميزانية المقدم، لماذا لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت لنرى نتيجة عملية بالفعل؟

ج/ المشكلة واضحة جدًا، الشق الأول أن هناك رأيين بين اعتماد الميزانية ورفض أي ميزانية؛ لأن الفترة قصيرة والحكومة ستصرف وعليها شبهات فساد، الرأي الثاني متمسك بالنص الدستوري أنه ليس لمجلس النواب أن يعدل في الميزانية، نحن في وضع استثنائي ولا بد أن نعتمد الميزانية وهو أهم قرار يصدره مجلس النواب في هذا الظرف، وتعدل الميزانية وتقنن بقدر الإمكان حتى لا يكون فيها مجال للفساد باعتماد البند الأول ويخفض البند الثاني، والبند الثالث يعطى للحكومة أن يكون مبوبًا ومفصلًا خلال شهر، ويعتمد البند الرابع ويلغى البند الخامس، وهذا عليه شبه إجماع كبير من مجلس النواب.

ما يحدث هنا وهناك وأقولها بوضوح أن مجلس النواب لم يهيأ له المناخ الفعلي ليكون مجلس نواب، 6 سنوات لم يمارس الدور الحقيقي بل ورث انقسامًا وحروبًا وجسمًا ضعيفًا أراه الآن في أفضل أوقاته مقارنة بالسابق، وكلي أمل أن يكون له نهاية طيبة ويخرج ليبيا من المأزق.

س/ مع هذا التأخير في إنجاز الاستحقاقات المنوطة بالمجلس، هل بات مجلس النواب فاقدًا لسبب وجوده من الأساس مع عدم قدرته على التعاطي مع كل هذه الاستحقاقات الحساسة؟

ج/ يوجد تحميل دقيق لما يحدث، عندما يحمل على مجلس النواب ما يحدث كاملًا، المجلس جزء من الحل وجزء من المشكلة ولم يؤدِّ الدور المناط بهِ خلال الفترة الماضية، لكن ليس هو الوحيد السبب، ويعلم الليبيون ما الاسباب التي جعلت مجلس النواب بهذا الضعف، مجلس النواب الآن في أفضل وضع، لكن هل هو في المستوى المطلوب؟ لا، نحن اختيارات الشعب الليبي ولم نختر بعضنا، وهناك نزاعات فكرية وربما أوامر بطريقة وأخرى والنواب في كثير من المدن ضعفاء جدًا.

الآن الحكومة تتنقل ولم تعتمد الميزانية، بأي أموال تتنقل؟ نحن في نقاشات في مجلس النواب أن تكون هناك منظومة أولويات وترتيب الكلمات وعدم الخروج على جدول الأعمال وإعطاؤه الأولوية، هناك مظاهر إصلاح واضحة جدًا لكن ما يصلحه 100 من الممكن أن يفسده 2 هذا طبيعي، نحن لا نبرر الأفعال التي حصلت في الجلسة ولا نرضى بها، لكن هذه هي الطبيعة البشرية.

نحن بين إنسان يتكلم بين مكان الحدث وشخص يتابع عبر وسائل الإعلام، من ضمن الملاحظات الآن هو إلغاء البث المباشر في كثير من الجلسات، لأننا وجدناه من أحد العيوب؛ لأنه يوجد الكثير من الأشخاص يعطي رسائل ما يطلبه المستمعون، أرى أن هناك رقيًا في عمل مجلس النواب غير مسبوق. نحن نعترف بالأخطاء والعيوب ولسنا متنصلين، نحن مع البث المباشر وهذا الأفضل لكن أحيانًا كما حدث في هذه الجلسة وجلسات أخرى البث المباشر يسبب إرباكًا للمشهد، وأن النواب ليسوا بالمعنى الواضح أن يملكوا قرارهم وأحرارًا بمعنى الكلمة. سهام سرقيوة سبب اختفائها هو بسبب ظهور إعلامي تم توظيفه.

س/ كيف يمكن إيجاد حل لمجلس النواب ورئاسته وفق التهديد الذي يهدد البلد وسيادته وملكيته للشأن الداخلي الخاص به لصالح أطراف خارجية دولية ستفرض إراداتها في حال ظل المجلس متعطلًا ولم يقم باستحقاقاته؟

ج/ أحمل مجلس النواب العبء الأكبر؛ لأنه يمثل الشعب الليبي وهو نائب للأمة وعليه أن يتكلم باسمها ويحافظ على سيادتها، لكن لا نستطيع أن نحمل مجلس النواب وحده ونترك اللاعبين الذين أفسدوا المشهد الليبي.

من أفسد حوار غدامس هو شخص واحد ومن عطل الاستفتاء على الدستور شخص واحد يعلمه الليبيون، ولكن بما يظهر لي وهذا رأي عند شريحة كبيرة من النواب الآن يجب إنهاء هذه المرحلة بأسرع وقت وإجراء انتخابات، رغم أنها ليست حلًا سحريًا، لكنها أفضل الحلول، وينبغي أن يسبق الانتخابات انتهاء المرحلة الانتقالية، ولا يجب أن ننهيها بمرحلة أخرى مهلهلة تحت قاعدة دستورية تضعها الأمم المتحدة أو عدد من الأفراد ويضرب بعرض الحائط لجنة الدستور التي اشتغلت ما يزيد على 7 سنوات والمجهود لا يعرض على الليبيين للاستفتاء وبناء قاعدة دستورية، ويستفتى على الدستور ويكون للشعب مصدر السلطات كلمته في الدستور بنعم أو لا، أو اعتماده كقاعدة دستورية لفترة ليصبح لنا دولة بصلاحيات محددة، لأن سبب النزاعات سابقًا هو تداخل الصلاحيات.

لحل الأزمة يجب أن يعمل مجلس النواب بجدية وحضور ويتم دعمه من كافة الأطراف، ما حدث من عبث من ضرب حتى لقرارات مجلس النواب والاتفاقيات لا يقبل. أعتقد أن انتخابات 24 ديسمبر سيكون المعرقل فيها المجتمع الدولي قبل الليبيين.

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