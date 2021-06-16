سوريا – أعلنت وزارة النقل السورية استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءا من 20 الشهر الجاري.

الخطوط الجوية السورية أعلنت أن أولى الرحلات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، وأضافت أنه من المقرر أن تسير “السورية للطيران” ثلاث رحلات أسبوعيا إلى الشارقة و4 رحلات أسبوعيا باتجاه دبي.

وكانت أول رحلات الخطوط الجوية السورية عبرت إلى القاهرة مطلع أكتوبر العام الماضي، بعد توقفها لأشهر بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الإمارات إلى جانب العراق وعمان كانت من أوائل الدول العربية التي أعلنت استئناف رحلاتها إلى سوريا وعبر أجوائها، بعد قطيعة عربية أعقبت الأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

المصدر: RT

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