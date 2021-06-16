جنيف – وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امس إلى مدينة جنيف السويسرية التي تستضيف غدا الأربعاء أول قمة له مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وهبطت الرحلة الرئاسية، حسب معلومات مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى بايدن، في مطار كوانتران بجنيف قادمة من بروكسل في الساعة 16:16 بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يتوجه بايدن مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري، غي بارميلان.

وتستعد جنيف لاستضافة القمة الروسية الأمريكية وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل حظرا على تحليقات الطائرات المسيرة فوف المدية اعتبارا من صباح 14 يونيو وحتى منتصف ليل 17 يونيو، واستنفارا أقصى للشرطة السويسرية في ظل “ظروف المستوى المرتفع من التهديد”.

ومن المتوقع أن تشرك السلطات السويسرية حوالي 3.5 ألف عنصر في قوات الأمن خلال أعمال القمة المرتقبة.

وسيمثل اللقاء في جنيف أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، وستجري المحادثات في الوقت الذي أكده فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.

وسبق أن أعلن نائب الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث “القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مشترك في العلاقات الثنائية”، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ.

المصدر: وكالات

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