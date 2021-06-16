البحرين – أسدل الستار امس عن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم “الصين 2023″ وكأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ” 2022″، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة).

وتمكنت 6 منتخبات عربية من التأهل إلى المرحلة الثالثة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2022 بالإضافة إلى تأهلها المباشر إلى كأس آسيا، وهي: سوريا والسعودية والإمارات وعمان والعراق ولبنان.

وجاء تأهل سوريا والسعودية والإمارات بعد تصدر مجموعاتها الأولى والرابعة والسابعة على التوالي، فيما جاء تأهل عمان والعراق ولبنان من بين أفضل 5 منتخبات جاءت في المركز الثاني في مجموعاتها بعد شطب نتائج الفريق الأخير في كل مجموعة.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ12 المتأهلة في مرحلة التصفيات الثالثة الحاسمة إلى مجموعتين، في كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم ” 2022″ بشكل مباشر، وصاحبا المركز الثالث في كلا المجموعتين، سيلعبان معا ملحق ذهابا وإيابا، والفائز منهما سيواجه رابع تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”، والفائز سيخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن تجري قرعة المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في الـ24 من يونيو الجاري.

المصدر: RT

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