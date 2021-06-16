ألمانيا – علق يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، على سقوط فريقه لأول مرة في تاريخه بمباراته الافتتاحية ببطولة كأس أوروبا 2020، وذلك على يد فرنسا 0-1، امس.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” تصريحات لوف عقب المباراة، حيث قال: “لقد كانت مباراة صعبة، وقاتلنا حتى النهاية، ولا يمكنني توجيه اللوم للفريق، لأننا بذلنا كل شيء”.

وانتقد المدرب الألماني فريقه، بسبب غياب الفاعلية في الثلث الأخير، وعدم القدرة على اختراق دفاع المنافس، وأضاف: “لم نفعل ما يكفي في هذا الجانب”.

وتغلب “الديوك” على “المانشافت” بهدف دون رد، بعدما سجل المدافع الألماني المخضرم، ماتس هوميلز، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بيورو 2020 المؤجل لهذا العام.

ورفض المدرب البالغ 61 عاما إلقاء اللوم على عاتق هوميلز بعد هدفه العكسي، حيث قال إنه “كان من الصعب عليه التعامل مع تلك الكرة”.

وأكد مدرب ألمانيا، أن فريقه حاول الاختراق من الجانبين عن طريق الثنائي روبن جوسينس وجوشوا كيميتش، اللذين قاما بجهود هجومية واضحة.

وختم: “كنا ندرك مدى تميز فرنسا في المرتدات، لهذا لم يكن بإمكاننا إيقاف كافة الهجمات، وسنعمل غدا على بعض التفاصيل، لتدارك أي مشكلة، لا يزال لدينا فرصة لتصحيح الأمور، بعد هذه النتيجة المحبطة”.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الفرنسي نقاط المباراة الثلاث واحتل بها المركز الثاني في المجموعة السادسة، بفارق الأهداف عن المتصدر، المنتخب البرتغالي، الذي فاز في وقت سابق اليوم على هنغاريا بثلاثية نظيفة.

المصدر: “وكالات”

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