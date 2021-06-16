ليبيا – أصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بيانًا إعلاميًا بشأن جلسة المجلس الرسمية التي تم عقدها الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأشار البيان الذي تابعته صحيفة المرصد إلى حضور فوزي النويري وحميد حومة النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب الجلسة التي شهدت مناقشة بند مشروع قانون الميزانية، فيما قرر المجلس استدعاء حكومة الوحدة الوطنية في جلسة الـ29 من الشهر الجاري.

وشدد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، فيما قرر المجلس في بند المناصب السيادية إحالة كتاب للبعثة الأممية بشأن التصريحات والمواقف الأخيرة لرئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وأضاف البيان: إن هذه التصريحات والمواقف بشأن تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية الذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد من خلال هذا الكتاب للبعثة على أن المجلس في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسؤوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه.

وبحسب البيان، تم تدارس تعيين رئيس جهاز المخابرات من قبل المجلس الرئاسي وإحالة الأمر للجنة التشريعية والقانونية للبت فيه، لعدم رجوع الرئاسي لمجلس النواب في هذا التعيين، فضلًا عن التأكيد على ضرورة استمرار جلسات وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية ومن ثم تم تعليق الجلسة.

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