تايوان – أكد وزارة الدفاع في تايوان، إن الصين أطلقت 28 طائرة مقاتلة باتجاه اتايوان، اليوم الثلاثاء، في أكبر استعراض للقوة منذ أن بدأت بكين في إرسال الطائرات بشكل شبه يومي العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن القوات الجوية التايوانية نشرت دوريات جوية قتالية ردا على ذلك، وراقبت الوضع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة عبر أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وتضمنت المقاتلات أنواعا مختلفة، تتضمن 14 طائرة من طراز “جيه-“16 وست طائرات من طراز “جيه-“11، بالإضافة إلى قاذفات قنابل، وفقا للوزارة.

ويأتي استعراض الصين للقوة بعد أن أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) بيانا الأحد، دعا إلى حل سلمي للقضايا الخلافية بين الصين وتايوان مؤكدين على أهمية السلام والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الثلاثاء، إن مجموعة السبع “تتدخل عمدا في الشؤون الداخلية للصين”.

وأضاف تشاو: “تصميم الصين على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية لا يتزعزع”.

وانفصلت تايوان والصين خلال حرب أهلية عام 1949، لكن الصين تواصل المطالبة بتايوان ضمن أراضيها، وظلت تايوان تتمتع بالحكم الذاتي منذ ذلك الحين.

المصدر: “أسوشيتد برس”

Share and Enjoy ! 0 Shares