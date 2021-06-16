إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب هولندا، إلى برشلونة، هذا الصيف.

وأعلن ديباي منذ فترة رحيله عن ليون عقب انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري، مع ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى أن وجهته المقبلة ستكون برشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد تبادل برشلونة وديباي العقود لمراجعتها، أمس الاثنين، من أجل تحليلها بالتفصيل، قبل منح الموافقة النهائية.

وأضافت الصحيفة، أن هناك اتفاق تم بين برشلونة وديباي صاحب الـ27 عامًا على إتمام الصفقة، ولم يتبقى سوى تفاصيل بسيطة على الإعلان الرسمي.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يعلن برشلونة رسميًا عن ضم ديباي هذا الأسبوع، على أن ينضم فعليًا للفريق الكتالوني عقب انتهاء مشوار هولندا في يورو 2020.

يذكر أن صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة، ستكون الرابعة للفريق الكتالوني هذا الصيف، بعد انتقال سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون رويال.

وكالات

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