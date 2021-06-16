البرتغال – أبعد لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو زجاجتي “كوكاكولا” وضعتا أمامه خلال مؤتمر صحافي عقده ضمن استعدادات المنتخب البرتغالي قبل مباراته الأولى في البطولة امس أمام المجر، وردد بنبرة مستهزأة “كوكاكولا!”، مما أثر على سهم شركة المياه الغازية الأميركية.

وتراجع سهم “كوكاكولا” أمس بنسبة 0.34% وأغلق عند سعر 55.55 دولار، وواصل الهبوط اليوم ليسجل 55.40 دولار، بنسبة تراجع 0.28%، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 283.8 مليار دولار.

رونالدو: “اشربوا المياه”

يتبع لاعب يوفينتوس الإيطالي نظامًا صحيًا صارمًا، يشمل 6 وجبات غذائية يوميًا، لا يتضمن أي مأكولات سريعة أو مشروبات غازية، كما لا يشمل نظامه الغائي السكر إطلاقًا، ويحصل على 5 قيلولات قصيرة على مدار اليوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

لم يكن رونالدو في حالة مزاجية تتسامح مع وجود زجاجتي كوكا كولا وضعتا أمامه كنوع من الاعلان للمشروب، خلال المؤتمر الصحافي، وأزاحهما تمامًا بعيدًا عن الكاميرات، قبل أن يصيح بالبرتغالية: “اشربوا المياه!”

ويعتبر رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا من المهووسين بالصحة، وسبق أن صرح بأن شرب ابنه للمياه الغازية يزعجه وبشده، بحسب ذا دايلي ميل.

تراجع سهم كوكا كولا

* تجني الشركة المنتجة لمشروبات Diet Coke و Fanta و Sprite حوالي نصف إيراداتها من بيع المشروبات الغازية، وتتركز مبيعاتها على المطاعم مثل ماكدونالز وقاعات السينما، ولكن معظم هذه الأماكن اضطر إلى الإغلاق بعد فرض إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

*انخفضت إيرادات شركة كوكاكولا بنسبة 11% خلال العام الماضي، وبلغت 33 مليار دولار، كما انخفض العائد على السهم بنسبة 13% إلى 1.79 دولارًا، وانخفضت ربحية السهم بنسبة 8% إلى 1.95 دولارًا، بحسب الشركة.

وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares