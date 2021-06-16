هنغاريا – أصبح كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا (3-0) التي جمعتهما امس.

وبهدفيه اليوم، أصبح رصيد رونالدو 11 هدفا في بطولات أمم أوروبا ليفك شراكته مع الأسطورة الفرنسي المعتزل ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 9 أهداف في نسخة واحدة عام 1984، وقاد منتخب “الديوك” حينها للتويج باللقب.

كما وصل رونالدو لـ106 أهداف مع منتخب بلاده، ليقترب من معادلة رقم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، كأكثر من سجل أهدافا دولية في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 109 أهداف.

المصدر: RT

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