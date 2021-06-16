“سانا”: القوات الأمريكية تخرج شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من سوريا إلى شمال العراق

“سانا”: القوات الأمريكية تخرج شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من سوريا إلى شمال العراق

سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية، إن القوات الأمريكية أخرجت امس رتلا من الشاحنات المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية شمال شرق الحسكة، قولها إن “رتلا مؤلفا من 32 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات خرج عبر معبر الوليد غير الشرعي برفقة عدد من سيارات ميليشا (قسد) باتجاه الأراضي العراقية”.

وأضافت الوكالة أن “الاحتلال الأمريكي أخرج مئات الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق والثروات الباطنية على مدى الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع ميليشيا (قسد) المدعومة منه إلى الأراضي العراقية”.

وانتشر مقطع فيديو صباح الثلاثاء، يظهر فيه أهالي قرية تل المها بريف القامشلي في سوريا وهم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية.

وسمع أحد سكان القرية وهو يلاحق الجنود الأمريكيين ويخاطبهم قائلا: “لا تأتوا إلى أراضينا، هذه أرضنا… ارحلوا من هنا… اركبوا عرباتكم وغادروا… دباباتكم لا تخيفنا”.

وخاطب مواطن آخر الجنود الأمريكيين بنبرة تهديدية قائلا: “لقد سرقتم نفطنا وقمحنا، ارحلوا من هنا”.

وأظهر مقطع فيديو آخر كيف أن أهالي القرية قاموا في وقت لاحق برشق عربات الجنود بالحجارة ما اضطرهم إلى المغادرة.

المصدر: “سانا” + RT

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