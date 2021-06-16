فيينا – تجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، امس مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج “برنت” في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن “ICE” في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي “WTI” في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزيادة 1.74%.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مستمرا منذ 3 أسابيع على خلفية توقعات متحسنة للطلب بعد أن أسهمت النجاحات في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا في رفع بعض القيود على السفر وفي ظل عرض محدود في الأسواق.

المصدر: وكالات

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