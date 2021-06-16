ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

أكد شكري دعوته للمنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

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