لندن – ظهر الفستان الذى ارتدته الأميرة ديانا في حفل زفافها عام 1981 من الأمير تشارلز، على الملأ بمنزل الأميرة الراحلة السابق بلندن.

وساعد الفستان الأبيض، الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل، في ختم الصورة الخيالية لحفل زفاف السيدة ديانا سبنسر ووريث العرش البريطاني.

ويتميز الفستان بذيله المرصع بالترتر بطول حوالي 8 أمتار، والذي ملأ الممر الذي مشت عليه ديانا.

وأقرض ولداها الأميران وليام وهاري فستان زفاف والدتهما من أجل معرض “النمط الملكي قيد التصنيع”.

ويضم المعرض أيضا رسومات وصورا وأردية مصممة لثلاثة أجيال من نساء العائلة المالكة، ومن بينهم الأميرة مارغريت والملكة الأم.

جدير بالذكر أنهما سرعان ما انفصلا عام 1992 وتطلقا عام 1996، مع الاعتراف بعلاقات خارج نطاق الزواج.

وتوفيت الأميرة ديانا في حادث مأساوي، في 31 أغسطس من عام 1997، عندما كانت ديانا في عطلة مع عشيقها، الملياردير دودي الفايد، حيث تحطمت السيارة التي كانا فيها في نفق بباريس، وقتل دودي والسائق على الفور، فيما أعلنت وفاة الأميرة في المستشفى في الساعة الرابعة صباحا.

المصدر: أ ب

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