لجنة القدس في الجامعة العربية: سنقوم باتصالات مع مراكز القرار العالمي لوقف الإجراءات الإسرائيلية

لجنة القدس في الجامعة العربية: سنقوم باتصالات مع مراكز القرار العالمي لوقف الإجراءات الإسرائيلية

القاهرة – أعلنت لجنة القدس في جامعة الدول العربية أنها “ستقوم بمجموعة من الإجراءات والاتصالات مع مراكز القرار في المجتمع الدولي، لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة”.

وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع عقدته في الدوحة، إن “أعضاءها تداولوا في أفضل السبل والآليات للتحرك تنفيذا للتكليف الصادر إليها من مجلس الجامعة”.

وأضافت أنه “استقر الرأي على القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات والاتصالات مع مراكز التأثير والقرار في المجتمع الدولي بهدف وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللا قانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرض تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وتابعت أنه “تم تكليف الأمانة العامة ومختلف مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية المعنية باتخاذ عدد من الإجراءات، تنفيذا للتفويض الممنوح من اللجنة”.

المصدر: RT

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