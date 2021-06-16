ليبيا – قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حل المؤسسة الليبيّة للإعلام.

مجلس الوزراء وفي قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه تضمن نقل تبعيَّة 10 مؤسسات وقنوات وإذاعات كانتْ تابعة للمؤسسة إلى جهاتٍ أخرى، كمجلس الوزراء، ووزارات الرياضة والشباب والثقافة والتنمية المعرفيّة ودار الإفتاء والهيئة العامّة للأوقاف.

وشكل قرار المجلس حلّ مركز البحوث والدراسات الإعلاميّة بالكامل، وقناة ليبيا الفضائية، وقناة ليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلامِ الجديد، وراديو الشروق، وراديو ليبيا.

ونص القرار في مادته الرابعة على تشكيل لجنة فنية وإدارية تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلَّة حسب تخصصاتهم، وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لحصرِ الأصول الثابتة والمنقولة بتلك الجهات، وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضها على مجلس الوزراء.

وتضمن القرار سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لعرض من الجهة المختصة.

مجلس الوزراء دعا الى العمل بالقرار من تاريخ صدوره والغاء كل حكم يخالفه، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذه.

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