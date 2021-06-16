مصر – أفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية بأن الفنان الشهير، عبد الرحمن أبو زهرة، يخضع لجلسات علاج طبيعي، بعدما أجرى عملية تركيب مسامير في مفصل الحوض، للتعافي من كسورأصيب بها.

وأوضحت الصحيفة بأن الحالة الصحية للفنان “أصبحت مستقرة”، حيث كان نجله، أحمد أبو زهرة، قد كشف تفاصيل إصابة والده، مشيرا إلى أن الفنان المصري “سقط منذ فترة على الأرض، حيث كان يعانى من ألم في أذنه، وأجرى بعض التحاليل بعدها، وكان لابد من إجراء عملية بعد سقوطه على الأرض”.

تجدر الإشارة إلى أن للفنان عبد الرحمن أبو زهرة رحلة عطاء فنية كبيرة قدم خلالها عشرات الأدوار المهمة بالسينما والدراما والمسرح والإذاعة، ومن أشهر أدواره المعلم “سردينة” في مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبي”.

وعن الجوانب التي اشتهر فيها هذا الفنان، فقد عرف بقصة حبه لزوجته الراحلة، سلوى الرافعي، التي تحدث عنها وقال إنه رآها لأول مرة بكواليس أحد الأعمال الإذاعية “فخفق لها قلبه”، فتزوجا بعد 20 يوما فقط، موضحا أن غيرته عليها كانت السبب في أن يبعدها عن التمثيل ويقنعها بالتركيز على الكتابة، إذ أنه كان قد اعترف مع الإعلامية، إسعاد يونس، أن أصعب لحظات حياته بعد وفاة زوجته: “مش قادر أصدق إنها ماتت، عايشة معايا”.

المصدر: “اليوم السابع”

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