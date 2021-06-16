إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، امس عن حيرة كبيرة داخل ريال مدريد، بسبب نجمه البلجيكي إيدين هازارد.

ويتواجد هازارد حاليًا رفقة منتخب بلاده، في يورو 2020، حيث شارك في 18 دقيقة فقط خلال المباراة الأولى لبلجيكا أمام روسيا، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد في حيرة بسبب وضعية هازارد، الذي يبدو بعيدًا عن مستواه، خصوصًا بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها، منذ انتقاله للميرنجي.

وأوضحت الصحيفة، أن هازارد خلال موسمين بقميص ريال مدريد، شارك في 43 مباراة فقط في مختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8، في 2500 دقيقة لعب.

كما تراجع رصيد مشاركات هازارد الدولية منذ ارتداء قميص ريال مدريد، حيث غاب عن 11 مباراة لمنتخب بلاده خلال عامين، في الوقت الذي غاب فيه عن 6 مباريات فقط خلال 11 عامًا قبل انتقاله للريال.

واختتمت الصحيفة بأن إدارة ريال مدريد ترغب في رؤية هازارد خلال بطولة اليورو، من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله، إما ببيعه هذا الصيف، أو منحه فرصة جديدة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وكالات

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