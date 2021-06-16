ليبيا- التقت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية.

الطرفان تبادلا بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

بدوره، نوه وزير الخارجية الكويتي بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث إن أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للخارج والتي كانت لدولة الكويت حملت رسائل مهمة، مؤكدًا على موقف الكويت الثابت من القضية الليبية الداعم للحل السياسي، ومتمنيًا أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

من جهتها، عبرت المنقوش عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على أمن واستقرار ليبيا، متمنية من دولة الكويت المساندة من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري، والمتضمنة رؤية ليبية خالصة لمعالجة القضية الليبية وفق خارطة الطريق ومخرجات برلين 1.

هذا ورحب وزير الخارجية الكويتي بهذه المبادرة، مؤكدًا على أن دولة الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم.

Share and Enjoy ! 0 Shares