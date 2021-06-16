ليبيا – كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن وصول الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لوباء كورونا إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، تم إيداع الشحنة التي تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاح بمخازن جهاز الإمداد الطبي في العاصمة طرابلس، فيما قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات منها لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها واستخدامها.

وأضاف البيان: إن مخازن الوزارة تسلمت في أبريل الماضي أول شحنة من اللقاح بما يتجاوز 100 ألف جرعة.

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