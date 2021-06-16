ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية استعدادات الرباع أحمد أبو زريبة لحمل آمال الليبيين بدورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2021 بعد التأهل إليها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد منافسة أبو زريبة لرباعين من غانا والجزائر وبوتسوانا ونيله بطاقة التأهل للأولمبياد بعد فوزه بـ3 ميداليات ذهبية في فئة 96 كيلوغرام في بطولة إفريقيا الأخيرة لرفع الأثقال، مبينًا أن هذا الرباع يطمح الآن إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

ونقل التقرير عن أبو زريبة قوله: “طموحي المستقبلي هو تحطيم الأرقام القياسية الإفريقية، فهذه هي الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية هي الفوز ببطولة العالم، والخطوة الثالثة هي الحصول على ترتيب جيد في الأولمبياد”. فيما أشار التقرير إلى مواجهه أبو زريبة البالغ من العمر 21 عامًا وقتًا عصيبًا في التدريب، بسبب تفشي كورونا.

وبين التقرير أن أبو زريبة كافح للتكيف مع ظروف اقتصادية صعبة، وبشأنها وغيرها قال: “واجهت صعوبة عدم قدرتي على التوفيق بين الدراسة والتمرين والعمل، لأني كما تعلم كشاب أحتاج إلى المال حتى أتمكن من الخروج مع أصدقائي، هذه هي الصعوبات التي أواجهها”.

بدوره أوضح مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال خليل علي إنه يتابع مسيرة أبو زريبة الذي لم يفوت أي حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية في مدينة مصراتة، مضيفًا بالقول: “بدأ البطل أحمد أبو زريبة عام 2013، وعندما أتى أحمد إلينا علمت أنه رياضي ممتاز تميز في القوة وتعلم تقنية الحركة بسرعة”.

وأضاف علي قائلًا: “في أول بطولة ليبية شارك فيها حصل على المركز الأول في فئة الناشئين وكان منتظمًا في التدريب”، فيما اختتم التقرير بالتأكيد على أن الحصول على ميدالية في الألعاب الأولمبية هو المكافأة النهائية لهذا الرياضي الشاب الذي بدأ حياته المهنية قبل 8 سنوات فقط.

ترجمة المرصد – خاص

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