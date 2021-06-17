أنباء عن احتمال عودة قوات أمريكية إلى الصومال بعد سحبها من هناك

أنباء عن احتمال عودة قوات أمريكية إلى الصومال بعد سحبها من هناك

الصومال – نقلت وسائل إعلام صومالية عن صحيفة “نيويورك تايمز” أن البنتاغون يفكر في إعادة إرسال قواته إلى الصومال، وإلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تم بموجبه سحبها من هناك.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن البنتاغون يعمل على تطوير مقترح بشأن إرسال مدربين من قوات العمليات الخاصة إلى الصومال، وذلك للمساعدة في مواجهة حركة الشباب.

وكانت إدارة ترامب “قد سحبت 700 جندي أمريكي من الصومال في يناير الماضي، في إطار خطة لإنهاء الحروب الطويلة للقوات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم”.

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا “نشر قوات أمريكية في كينيا للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتعاون مع الجيش الكيني في محاربة حركة الشباب”.

المصدر: الصومال الجديد

Share and Enjoy ! 0 Shares