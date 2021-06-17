إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، بأن القضاة المسؤولين عن محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رفضوا طلبا قدمه دفاعه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وذكرت القناة الإسرائيلية “7”، أن “محاكمة نتنياهو سوف تستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل”، مشيرة إلى أنه “بحلول 20 يوليو المقبل، سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع”.

وتقدم دفاع نتنياهو بطلب تأجيل جلسات النقاش إلى ما بعد “الأعياد اليهودية” في شهر سبتمبر القادم.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضده والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت الشرطة الإسرائيلية آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

المصدر: i24

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